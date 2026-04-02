Elezioni Giunte: dal Consiglio d’Europa giudizio positivo ma “partecipazione ancora limitata”

Il CPLRE (Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa) promuove l’organizzazione delle elezioni locali a San Marino, ma invita le autorità a rafforzare inclusione e partecipazione. È quanto emerge dalla raccomandazione adottata nell’ambito della 50ª sessione del Congresso, sulla base del rapporto elaborato dagli osservatori internazionali dopo il voto del 23 novembre 2025.

Secondo il documento basato sul rapporto della finlandese Christa Carpelan e dell'irlandese Sean O’Brien, le elezioni “si sono svolte nel calma e sono state ben organizzate”, con “un alto livello di fiducia nei processi elettorali espresso sia dai cittadini sia dai candidati”. La campagna elettorale è definita “pacifica ma piuttosto discreta”, con “una competitività limitata”.

Il Congresso evidenzia inoltre “una bassa partecipazione di donne, giovani e persone con disabilità tra i candidati”. Da qui le raccomandazioni rivolte alle autorità sammarinesi: “Promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini in qualità di candidati”, in particolare delle categorie meno rappresentate. Tra le indicazioni principali anche quella di introdurre misure per l’equilibrio di genere, “in particolare una quota del 40% di rappresentanza delle donne nelle elezioni locali”.

Un risultato che il Titano ha mancato di poco complessivamente. Sui 55 membri di Giunta eletti, 20 sono state donne, pari al 36,36%. La proporzione non è rispettata però in tutti i Castelli. A Montegiardino, Serravalle e Città le donne elette sono più degli uomini; a Chiesanuova sono esattamente il 40% mentre a Domagnano, Faetano e Fiorentino non raggiungono un terzo del totale. Fanalino di coda in questa particolare classifica Acquaviva, dove tutti i candidati - e di conseguenza tutti gli eletti - sono uomini.

Molto diversa invece la situazione per i Capitani di Castello: soltanto una donna si era candidata, Roberta Cecchini, poi eletta a Domagnano. Con un trend in peggioramento: nel 2020 erano 3, nel 2014 erano 5.

Il Congresso invita inoltre a intervenire sul piano tecnico e normativo: “Consentire l’aggiornamento delle liste elettorali più vicino al giorno del voto”, “rafforzare le disposizioni sul finanziamento delle campagne elettorali” e “prolungare la durata delle campagne” che oggi è di due settimane. Nel complesso, dunque, un giudizio positivo accompagnato da un messaggio chiaro: rendere il sistema elettorale più inclusivo e partecipato.



Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa è l’assemblea politica che rappresenta le collettività locali e regionali dei 46 Stati membri, incaricata di promuovere e monitorare la democrazia locale.









