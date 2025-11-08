Elezioni Giunte di Castello 2025: al via la campagna elettorale Su San Marino RTV tribune elettorali, appuntamenti informativi e una sezione dedicata sul sito con tutte le informazioni utili.

È ufficialmente partita oggi la campagna elettorale per le elezioni dei Capitani e delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino, in programma domenica 23 novembre 2025. Saranno rinnovati i Capitani e i Consiglieri delle nove circoscrizioni territoriali e amministrative in cui è suddiviso il territorio sammarinese: Acquaviva, Borgo Maggiore, Città di San Marino, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle.

Nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2.500 abitanti – Borgo Maggiore, Città di San Marino, Domagnano, Fiorentino e Serravalle – la Giunta sarà composta dal Capitano di Castello e da 7 membri. Nei Castelli con popolazione inferiore – Acquaviva, Chiesanuova, Faetano e Montegiardino – la Giunta sarà invece formata dal Capitano e da 5 membri.

Sono complessivamente 11 le liste che si presentano alle Amministrative 2025, per un totale di 104 candidati a membro di Giunta, contro i 136 di cinque anni fa e i 149 del 2014. In due Castelli, San Marino Città e Domagnano, è prevista la sfida diretta tra due candidati Capitani.

Fondamentale il raggiungimento del quorum del 35%, soglia minima di affluenza necessaria per la validità del voto. In caso di mancato raggiungimento, le elezioni dovranno essere ripetute. “È il momento del voto e mai come questa volta è un diritto e un dovere – aveva dichiarato il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi –. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi”.

Gli elettori chiamati alle urne sono 26.649, di cui 13.041 maschi e 13.608 femmine. Tra questi, anche 3.145 cittadini stranieri residenti da oltre dieci anni.

San Marino RTV dedica in tv ampio spazio all’appuntamento elettorale: i candidati presenteranno programmi e progetti in 54 Tribune elettorali, trasmesse in quattro fasce orarie a ridosso delle principali edizioni dei telegiornali, delle 14 e delle 20. Previsti inoltre approfondimenti e contenuti speciali lungo tutta la campagna, fino alla diretta di spoglio e analisi del voto del 23 novembre.

Sul sito di San Marino RTV una sezione dedicata con tutte le informazioni utili per votare e consultare l'elenco delle liste e dei candidati e i programmi elettorali.

