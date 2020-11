Elezioni Giunte di Castello: al Kursaal la presentazione della lista “Città che Riparte”

Iniziata la campagna elettorale per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte. Tornata che si svolgerà il 29 novembre, con 15 liste in campo. 3 quelle che concorrono per il Castello di Città di San Marino. Nel pomeriggio, alle 18, alla sala Arengo del Palazzo Kursaal, la presentazione al pubblico dei 13 candidati della lista “Città che riparte”, che vede come capolista Daniele Volpini. Un'occasione per illustrare i punti principali del programma elettorale e rispondere alle domande dei cittadini.

