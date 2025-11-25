Elezioni Giunte di Castello: ecco tutte le preferenze

Le elezioni delle Giunte di Castello 2025 hanno definito la nuova composizione dei nove organi di decentramento istituzionale della Repubblica di San Marino. Di seguito il quadro completo delle preferenze individuali ottenute da ciascun candidato nei diversi Castelli e quindi la composizione definitiva delle nuove Giunte.

A Montegiardino la lista "Uniti per Montegiardino" ottiene un risultato compatto e omogeneo, confermando Giacomo Rinaldi per la terza volta capitano di Castello. La più votata è Elena Gasperoni, che con 178 preferenze si posiziona davanti a Marcello Fabbri (149) e Lorenzo Francioni (147). Seguono Fausta Casadei (107) e Serena Toccaceli (77), completando una squadra che ha ottenuto un sostegno solido e ben distribuito.



A Fiorentino, che ha eletto come Capitano di Castello Marco Gattei, brilla il risultato di Federica Mazza, con 367 voti. Ampio distacco sul secondo più votato, Giacomo Toccaceli (246), e su Barbara Ceccoli (220). Più indietro ma comunque solidi Fabio Guidi (158), Raffaele Guerra (111) e Alfredo Cecchetti (105). Chiude gli eletti Andrea Pronti (84).

A Faetano, dove Giorgio Moroni è stato confermato Capitano di Castello per la seconda volta consecutiva, è Michele Moroni a guidare la pattuglia, con 132 voti. Seguono a breve distanza Adelmo Massimo Giardi (120) e Raffaella Bedetti (113). Completano la Giunta Pier Marino Bedetti (102) e Pietro Renzi (75).

A Domagnano, dove la lista di Roberta Cecchini ha prevalso su quella di Alberto Lazzari per pochi voti, sono stati eletti per "Domagnano Oggi e Domani": Nicola Giancecchi (192 voti), Peppino Ugolini (184), Giuliano Tamagnini (97) e Angela Carloni (89). Insieme ad Alberto Lazzari, per "Domagnano Insieme", entrano in Giunta Barbara Sarti (141) e Gian Luigi Ceccaroli (115).

A Chiesanuova, dove correva la lista unica "Chiesanuova Avanti" con Marino Rosti confermato per la terza volta consecutiva, emerge chiaramente Federico Giacobbi, che guida la classifica interna con 153 voti. Dietro di lui Federica Baldani (99), Tatiana Brolli (88) e Marino Giacobbi (83). Chiude Matteo Zavoli con 79 preferenze.

Nella lista Noi per Acquaviva, che ha eletto come Capitano di Castello Enzo Semprini, il più votato è stato Alessandro Bindi, che con 210 voti stacca Mirko Montali, comunque molto forte con 176 preferenze. Seguono Gian Matteo Torri (121), Samuele Selva (120) e Gabriele Ghiotti (100), confermando un quadro competitivo ma equilibrato.



A Serravalle, Castello più popoloso della Repubblica, Eros Merlini è autore di un vero exploit, raccogliendo 833 preferenze e risultando uno dei più votati in assoluto nel Paese, a fianco del nuovo Capitano di Castello Andrea Crescentini. Dietro di lui Matteo Tamagnini (534) e Maria Nicoletta Gasperoni (473). Completano l’ottimo risultato della lista unica Emily Lazzari (463), Vittorio Brigliadori (384), Gloria Menghi (346) e Roberta Toccaceli (333).

A Borgo Maggiore, con la lista Insieme per il Castello di Borgo Maggiore guidata da Matteo Sartini, è Daniele Taddei a imporsi con 428 preferenze, seguito da Vincenzo Colonna (347) e Angelo Gabrielli (297). Più distanziati Simone Giovagnoli (249), Andrea Barulli (242), Veronica De Biagi (208) e Angela Arzilli (187).

Nella capitale si fronteggiavano "Città Oltre le Mura" e "Amiamo Città", con la vittoria della lista di Alberto Simoncini su quella di Alessandro Bronzetti. Insieme al nuovo Capitano di Castello, entrano in Giunta Secondo Bernardi con 167 preferenze, seguito da Simona Capicchioni (143), Andreina Bartolini (119) e Marino Gualtieri (107). Per la lista Amiamo Città entrano invece, oltre al capolista, Virginia Geri (169) e Tea Rossini (105).















