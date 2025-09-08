Elezioni Giunte di Castello: ecco una panoramica completa tra conferme e novità

L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre 2025, con il rinnovo contemporaneo delle nove Giunte di Castello. Sarà la seconda volta al voto per gli stranieri con almeno dieci anni di residenza, una novità introdotta nel 2020 che ha allargato la base elettorale e segnato una piccola svolta nella vita politica locale. Le ultime elezioni - novembre 2020, in piena pandemia – avevano visto una partecipazione in calo rispetto al passato ma comunque sufficiente a garantire il quorum in ogni Castello. Da qui l'appello contro la disaffezione alla politica del portavoce della Consulta delle Giunte, Roberto Ercolani.

Il quadro per questa tornata è quasi delineato, anche se manca ancora qualche tassello e conferma definitiva. Come sempre non ci sono limiti di mandato.

Sfida avvincente a San Marino Città, dove Alberto Simoncini — in carica dal 2024 in sostituzione di Tomaso Rossini, eletto consigliere —si è già annunciato come aspirante Capitano di Castello per il prossimo quinquennio, con l’intenzione esplicita di proseguire il percorso iniziato, rafforzando l’identità comunitaria e bilanciando in una lista civica volti nuovi ed esperienza. A lui si contrapporrà Alessandro Bronzetti con una lista – pare - totalmente civica, composta da giovani e imprenditori con l'idea di rilanciare gli eventi nel Castello. Secondo i rumors ci sarebbe la possibilità anche di una terza lista guidata da Simona Capicchioni.

Serravalle saluta Roberto Ercolani, che non ha intenzione di ricandidarsi come Capitano di Castello. Mentre nei corridoi circola il nome di Andrea Crescentini.

Anche a Borgo Maggiore si va verso un rinnovamento, con una nuova idea di lista che sostituisca Sergio Nanni: il più vecchio in carica e al quinto mandato in Giunta decide di fermarsi.

A Domagnano per succedere a Marcello Andreani si candida Alberto Lazzari.

Non è esclusa la possibilità di una seconda lista. Lo stesso vale per Fiorentino. Intenzionato a ricandidarsi Claudio Mancini, che lavora alla sua squadra per concludere i progetti avviati. Rumors vorrebbero Marco Gattei a sfidarlo.

Montegiardino ha già visto la ricandidatura ufficiale di Giacomo Rinaldi.

Così come ad Acquaviva pare sempre più convinto di ripresentarsi Enzo Semprini: eventuale conferma ufficiale dovrebbe arrivare a giorni.

Ha già rotto gli indugi invece Marino Rosti, con una ricandidatura per Chiesanuova – fa sapere – appoggiata e voluta dai cittadini, con i quali condivide un grande rapporto di fiducia.

A Faetano rimane in dubbio Giorgio Moroni, che stima come molto basse – il 20% per la precisione - le probabilità di rivederlo alla guida del Castello. Seppur lusingato dalla fiducia della comunità – spiega – sta lavorando per creare una nuova squadra con un nuovo Capitano.







