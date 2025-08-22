AMMINISTRAZIONI LOCALI Elezioni Giunte di Castello, fissata la data Domenica 23 novembre 2025 al voto sammarinesi e residenti da almeno 10 anni

È stato promulgato oggi il Decreto Reggenziale n. 109 che stabilisce la data delle elezioni delle Giunte di Castello di San Marino.

La data scelta, come si ipotizzava, è quella di domenica 23 novembre 2025.

Oltre ai cittadini sammarinesi, saranno chiamati al voto anche gli stranieri residenti nei Castelli della Repubblica in maniera continuativa da oltre 10 anni come avvenuto per la prima volta alle elezioni del 2020.

Nei giorni scorsi Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle e portavoce della Consulta dei Capitani, ha lanciato un appello a popolazione e governo per favorire la partecipazione che oggi appare in calo. Un appello raccolto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi: "Sicuramente - ha detto - ci impegneremo per fare sì che ci sia una chiamata al voto, un coinvolgimento, sostenendo quello che è il dibattito elettorale, e facendo sì che sia una chiamata cui la cittadinanza possa rispondere in maniera sentita".

