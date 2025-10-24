TV LIVE ·
Elezioni Giunte di Castello: San Marino RTV presenta il piano di comunicazione

Riunita la Commissione di Vigilanza insieme ai candidati Capitani di Castello

di Annamaria Sirotti
24 ott 2025

Campagna elettorale al via il sabato 8 novembre. Sul tavolo, la comunicazione istituzionale di San Marino RTV durante le due settimane che precedono il voto. I candidati - 11 liste per i 9 Castelli - saranno chiamati ad esporre progetti e programmi in complessive 54 Tribune elettorali, posizionate in 4 fasce di messa in onda, a ridosso delle principali edizioni dei Tg. Ancora, previsti contenuti speciali nelle trasmissioni di approfondimento, durante la campagna e fino alla diretta di spoglio e analisi del voto. “Tv, radio, web e social dell'emittente di Stato in campo – spiega il Vice Direttore delle testate giornalistiche, Silvia Pelliccioni - per una comunicazione integrata e una informazione quanto più completa”. Con il Vice Direttore di Produzione Isabella Floris e il Responsabile Commerciale, Maurizio Clemente affrontati anche gli aspetti tecnici, organizzativi e promozionali.

La Commissione di Vigilanza ha poi formalizzato i sorteggi relativi all'ordine di successione di Castelli e liste nelle Tribune e nell'Appello al voto. “Prima di tutto un ringraziamento a a San Marino RTV e alla sua produzione – dice il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi - perché il ruolo come ente istituzionale e di servizio pubblico emerge in questi momenti. È un momento importante, però vedo tutti i candidati al Capitano di Castello presenti, ingaggiati. C'è un bel clima e io spero che riesca a passare nella cittadinanza l'impegno sociale e politico di queste persone, che si mettono in gioco per un ruolo istituzionale e si mettono al servizio della cittadinanza”.

Prevista anche una campagna mirata per incentivare la partecipazione, nell'invito a far sentire la propria voce, in un appello che torna:  “Io arriverò alla noia con questo messaggio, chiedo scusa ai cittadini – prosegue Belluzzi - però veramente è il momento del voto e mai come questa volta è un diritto e un dovere. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi.  L'elezione non è un costo in sé, perché comunque è un momento politico importante e fondamentale, però doverlo ripetere sarebbe davvero un peccato per le risorse, che sarebbe meglio destinare per altre attività al servizio dei cittadini”.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi




Riproduzione riservata ©

