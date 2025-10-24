Elezioni Giunte di Castello: San Marino RTV presenta il piano di comunicazione

Campagna elettorale al via il sabato 8 novembre. Sul tavolo, la comunicazione istituzionale di San Marino RTV durante le due settimane che precedono il voto. I candidati - 11 liste per i 9 Castelli - saranno chiamati ad esporre progetti e programmi in complessive 54 Tribune elettorali, posizionate in 4 fasce di messa in onda, a ridosso delle principali edizioni dei Tg. Ancora, previsti contenuti speciali nelle trasmissioni di approfondimento, durante la campagna e fino alla diretta di spoglio e analisi del voto. “Tv, radio, web e social dell'emittente di Stato in campo – spiega il Vice Direttore delle testate giornalistiche, Silvia Pelliccioni - per una comunicazione integrata e una informazione quanto più completa”. Con il Vice Direttore di Produzione Isabella Floris e il Responsabile Commerciale, Maurizio Clemente affrontati anche gli aspetti tecnici, organizzativi e promozionali.

La Commissione di Vigilanza ha poi formalizzato i sorteggi relativi all'ordine di successione di Castelli e liste nelle Tribune e nell'Appello al voto. “Prima di tutto un ringraziamento a a San Marino RTV e alla sua produzione – dice il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi - perché il ruolo come ente istituzionale e di servizio pubblico emerge in questi momenti. È un momento importante, però vedo tutti i candidati al Capitano di Castello presenti, ingaggiati. C'è un bel clima e io spero che riesca a passare nella cittadinanza l'impegno sociale e politico di queste persone, che si mettono in gioco per un ruolo istituzionale e si mettono al servizio della cittadinanza”.

Prevista anche una campagna mirata per incentivare la partecipazione, nell'invito a far sentire la propria voce, in un appello che torna: “Io arriverò alla noia con questo messaggio, chiedo scusa ai cittadini – prosegue Belluzzi - però veramente è il momento del voto e mai come questa volta è un diritto e un dovere. Abbiamo bisogno di raggiungere il quorum in tutti i Castelli per non doverci poi trovare a ripetere le elezioni, con un ulteriore aggravio di costi. L'elezione non è un costo in sé, perché comunque è un momento politico importante e fondamentale, però doverlo ripetere sarebbe davvero un peccato per le risorse, che sarebbe meglio destinare per altre attività al servizio dei cittadini”.