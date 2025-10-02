Elezioni Giunte di Castello, stanziati 264.500 euro

È di 264.500 euro lo stanziamento effettuato dal Governo in vista delle elezioni per le Giunte di Castello previste il 23 novembre prossimo. Nella delibera organizzativa autorizzata il 23 settembre, il Congresso elenca tutte le voci di spesa.

Lo stanziamento più importante, fino a 50.500 euro, è per il pagamento dei contributi in favore dei capilista di ciascuna lista ammessa nei Castelli. Si tratta dell'effetto della riforma delle Giunte del 2020 che prevede che nei Castelli con meno di 2.500 abitanti ogni lista riceverà 2.500 euro mentre nei Castelli più grandi la somma è di 3.800 euro. La legge prevede che ogni lista che ha ricevuto il contributo debba presentare, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il consuntivo con la documentazione delle spese sostenute. Sempre entro il 23 dicembre le liste sono tenute a restituire allo Stato la quota di contributo non utilizzata.

Tornando alle spese generali, 45.000 euro sono destinati all’allestimento e smontaggio dei seggi elettorali, tabelloni per propaganda elettorale, pulizia e disinfezione dei locali sedi di seggi elettorali, servizio di trasporto per gli elettori e lavori inerenti e servizi vari.

Stessa cifra è prevista per la liquidazione dei gettoni di presenza delle persone coinvolge nei seggi. Queste le tariffe: Ogni presidente di Ufficio Elettorale di Sezione e Intersezionale riceverà 350 euro (460 se non dipendente PA); un presidente di Ufficio Elettorale di Sezione 330 euro (440 se non dipendente PA); uno scrutatore di Ufficio Elettorale Sezionale 250 euro (305 qualora le operazioni di scrutinio si protraggano oltre le ore 24.00); un presidente del Seggio Speciale 250 euro; uno Scrutatore Seggio Speciale 180 euro; gli ausiliari di seggio 150 euro. Oltre a questi sono stanziati 110 euro per la reperibilità per l'intera giornata elettorale del personale dell'Ufficio Informatica, Sicurezza, Reti e Protezione dei Dati Personali, ivi compreso il personale addetto alle TLC, personale dell’AASLP.

La delibera precisa inoltre che "i Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione dipendenti del settore pubblico saranno da considerarsi assenti giustificati dal luogo di lavoro per l’intera giornata di lunedì 24 novembre 2025; gli Scrutatori saranno da considerarsi assenti giustificati dal luogo di lavoro fino alle ore 12.00 della giornata di lunedì 24 novembre 2025 solo qualora le operazioni di scrutinio si protraggano oltre le ore 24.00 del giorno delle votazioni. Il personale dell’Ufficio Elettorale in servizio fino alla chiusura dei seggi se oltre le ore 24.00 del giorno della votazione, sarà da considerarsi assente giustificato dal luogo di lavoro fino alle ore 11.00 della giornata di lunedì 24 novembre 2025".



Ancora: 35.000 euro circa sono per la fornitura di stampati e lavori tipografici vari (certificati elettorali, schede di votazione, verbali sezionali, tabelle di scrutinio, manifesti e in generale tutto il materiale di stampa ad uso dei seggi elettorali) nonché per il servizio di imbustamento, confezionamento dei certificati elettorali e spese postali per l’invio degli stessi con posta ordinaria, nonché per altro materiale e lavori di stampa urgenti e imprevisti.

Previsti anche 30.000 circa per la ristorazione del personale addetto alle varie operazioni elettorali mentre 25.000 euro circa serviranno per servizi di comunicazione e trasmissione dati delle operazioni elettorali, per il noleggio e la reperibilità sulle stampanti multifunzione presso i seggi elettorali, per il servizio di elaborazione dati da parte del CIS-COOP e per l’adeguamento e ridistribuzione sulla rete informatica dell’Ufficio Elettorale per comunicazioni elettorali in favore della Telecom San Marino, per supporto informatico della Ditta Maggioli, nonché per quanto inerente ai servizi di trasmissione dati via Internet.



15.000 circa sono stanziati come "compenso forfettario straordinario" al Dirigente ed al personale dell’Ufficio Elettorale di Stato e dell’Ufficio Elettorale Centrale e "per eventuali collaboratori dedicati alle attività delle prossime Giunte di Castello" della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. "L’importo - spiega la delibera - sarà determinato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, sulla base del carico di lavoro sostenuto dal personale per tutto l’arco temporale di preparazione ed organizzazione della Consultazione Elettorale e dell’impegno richiesto oltre il normale orario di lavoro su proposta del Capo dell’Ufficio Elettorale".

Ancora: 14.000 euro sono per la stampa (9.000 euro) e la spedizione (5.000 euro) degli opuscoli contenenti i programmi predisposti da ogni lista, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e i Rapporti con le Giunte di Castello.

Infine 5.000 euro circa serviranno per piccole spese urgenti ed impreviste sostenute dal Capo dell’Ufficio Elettorale di Stato.

Con la stessa delibera il Congresso di Stato dispone la collocazione dei diversi seggi elettorali. In Città i 4 seggi saranno all'interno del Palazzo degli studi, a Borgo Maggiore i 6 seggi saranno nella scuola elementare così come a Dogana (5 seggi), Acquaviva (2 seggi), Chiesanuova (1 seggio), Faetano (1 seggio), Fiorentino (3 seggio) e Montegiardino (1 seggio). A Domagnano i 3 seggi saranno nella scuola dell'infanzia mentre a Serravalle i 5 seggi saranno nella scuola Media. Previsto anche il seggio speciale all'ospedale di Stato.

Per questo motivo lunedì 24 novembre saranno chiuse le scuole sedi dei seggi ad eccezione del plesso di Montegiardino.

Lo stanziamento di 264.500 euro è di circa 70 mila euro in più rispetto a quello delle elezioni del 2020, quando la somma fu di 185.500 euro. Rispetto a 5 anni fa l'importo per i gettoni risulta più alto di 10 mila euro, così come il costo per stampati e spese postali (da 25 a 35 mila euro) e le spese per servizi di comunicazione (da 15 a 25 mila euro). Più che raddoppiato il costo della ristorazione, passato da 12 mila a 30 mila euro. Il compenso extra per il personale dello Stato Civile è passato da 3.000 a 15.000 euro, allineandosi a quanto stanziato per le politiche del 2024. Più contenuto, 5 mila euro, l'aumento sulle spese di allestimento.







