TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Domagnano-Academy, Amati: "Vittoria complicata", Di Maio: "Risultato bugiardo" 19:20 Oscar Grandoni Campione Sammarinese Method 19:00 Il Domagnano doma l'Academy e sale al terzo posto 18:34 L'Arezzo fa suo il big match di Ascoli e allunga in vetta (0-2) 17:22 Veneto, Campania e Puglia al voto per le elezioni regionali: urne aperte fino alle 15 di domani 17:16 Walter Nanni eletto presidente della Moto Nautica Emilia Romagna 17:10 Colloqui a Ginevra sulla proposta Usa di pace in Ucraina 16:24 Notte fonda per il Pietracuta: il Mezzolara dilaga 5-0 14:39 "Ri-salto nel tempo" con la Compagnia I Teatranti: i problemi di oggi sono quelli di ieri 14:36 Elezioni Giunte 2025: la Reggenza al voto
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Elezioni Giunte, ecco i 9 Capitani di Castello ed i risultati definitivi

A Domagnano Roberta Cecchini supera per un soffio Alberto Lazzari. In Città Alberto Simoncini confermato Capitano con il 59,89% delle preferenze sul rivale Alessandro Bronzetti

di Davide Giardi
23 nov 2025
Elezioni Giunte, ecco i 9 Capitani di Castello ed i risultati definitivi

Poco oltre alle 23:00 sono arrivati i dati definitivi delle elezioni amministrative della Repubblica di San Marino. Partiamo dalle certezze delle liste uniche: a Montegiardino viene confermato per il terzo mandato Giacomo Rinaldi, stesso risultato ottenuto da Marino Rosti a Chiesanuova. Iniziano il secondo mandato Giorgio Moroni a Faetano ed Enzo Semprini ad Acquaviva. Sono Capitani per la prima volta Marco Gattei a Fiorentino, Andrea Crescentini a Serravalle e Matteo Sartini a Borgo Maggiore.

Per quanto riguarda i due Castelli in cui c'era una sfida tra due liste, a Domagnano Roberta Cecchini diventa Capitano superando per soli 10 voti lo sfidante Alberto Lazzari. Si attendono le verifiche scheda per scheda anche alla luce del 6,66% di schede nulle e bianche. 

San Marino Città conferma invece il Capitano uscente Alberto Simoncini con il 59,89% delle preferenze sul rivale Alessandro Bronzetti che si ferma al 

Nella giornata di domani verranno scrutinati i voti di lista e si sapranno così le composizioni di tutte le Giunte. 

Leggi anche il dato definitivo sull'affluenza. Sfoglia la fotogallery per leggere i dati definitivi.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica