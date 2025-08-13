APPELLO Elezioni Giunte: Ercolani denuncia la disaffezione dei cittadini, "la politica 'alta' non aiuta" Alle urne forse a novembre

Verosimile si possano tenere il prossimo novembre le elezioni delle Giunte di Castello, mese in cui si arriverebbe alla naturale scadenza del quinquennio. Era infatti il 29 novembre 2020, quando in pieno periodo Covid i cittadini si recarono alle urne tra regole di distanziamento, guanti e mascherine. Tuttavia oggi non tutto è così liscio come potrebbe sembrare. Il Capitano di Castello di Serravalle e portavoce della Consulta dei Capitani, Roberto Ercolani solleva alcune criticità e pungola la politica. Anche l'eventualità che si presentino troppe liste uniche sarebbe interpretabile come segnale di scarsa di partecipazione. "So che ci sono ancora delle problematiche, - dice Ercolani - nel senso che in diversi Castelli manca l'adesione da parte della popolazione alle liste e quindi sfrutto questo momento per fare un appello. Un appello - sottolinea - che vuol dire un'attenzione a quelle che sono le nostre amministrative, a quelle che sono la parte che dovrebbe essere più vicina alla popolazione".

E ancora: "Io - ricorda - quando venni eletto nel 2020 mi rifeci una proposta. Avrei voluto che per le elezioni del 2025, per queste elezioni, la popolazione, il quorum aumentasse. Mi rendo conto che siamo in una situazione molto difficile perché c'è una disaffezione altissima alle giunte di Castello. Questo non per colpa delle Giunte, perché le giunte stanno lavorando. La gran parte delle giunte con grande spirito di volontariato interviene per aiutare la popolazione, aiutare la comunità, per sostenere la comunità stessa. Sfortunatamente spesso e volentieri i partiti in questo non aiutano. La politica, quella 'alta', non aiuta. Non aiuta - accusa - perché abbiamo visto in questi cinque anni che le Giunte non sono tutte uguali. Dipende molto da quelli che sono le adesioni, da quello che è la vicinanza partitica, da quelli che sono gli obiettivi tra governo e amministrazione. Se quindi oggi abbiamo la disaffezione da parte della popolazione è perché effettivamente c'è questa distanza tra politica e Giunte. Io - conclude - invito la cittadinanza a dire "mettetevi in prima fila" per poter far sì che queste cose possono avvicinarsi al cambiamento".

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle e portavoce della Consulta dei Capitani.

