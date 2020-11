Elezioni Giunte: focus sulle ricette per Serravalle negli incontri di due liste

Gli appuntamenti a Serravalle

In dirittura d'arrivo la campagna elettorale per questa tornata amministrativa. Ieri sera incontri pubblici per le liste che concorrono per Serravalle. Alla Sala del Castello, si è presentata alla cittadinanza “Insieme per il Castello”, che impronterà tutta la sua attività – è stato detto – sulla trasparenza e il dialogo. Illustrati programma ed obiettivi dal Candidato a Capitano di Castello Giovanni Ragini, e dai 10 membri di lista. Fra le linee d'azione principali una ricucitura del contatto con i cittadini e dei rapporti interpersonali; e poi le tematiche territoriali, con la disponibilità a risolvere – ad esempio – eventuali problematiche connesse alla realizzazione del “Polo del Lusso”.



Massima attenzione anche alle zone verdi e ad iniziative giovanili e sportive. All'insegna dell'informalità l'appuntamento – al bar Ritrovo dei lavoratori di Dogana - della lista “Serravalle: un Castello da vivere insieme”. Capolista è il Capitano di Castello uscente Vittorio Brigliadori, che insieme agli 8 componenti della sua “squadra”, ha parlato delle linee guida del programma. Dalla messa in sicurezza del centro storico, alla rivalutazione del portale di Dogana; dalla sicurezza nei parchi al tema della viabilità; fino alle attività rivolte alle persone definite “diversamente giovani”.