CAMPAGNA ELETTORALE Elezioni Giunte: ieri sera tre liste si sono presentate ai cittadini

“Abbiamo bisogno di voi per realizzare il futuro”: è l'appello lanciato ieri sera dalla lista "UniAmo San Marino" che si è presentata per la prima volta al bar Guaita di Città. Al centro del programma aggregazione, ambiente, centro storico, cultura, viabilità e infrastrutture. Obiettivo: tutelare le specifiche identità dei quattro centri che compongono il Castello di San Marino, senza che l'uno prevalga sull'altro, rappresentati in quattro mani che si uniscono in un circolo ideale.

"Un Castello per tutti...Insieme si può", per Serravalle, ha aperto la sua campagna elettorale al Centro Sociale di Dogana con una serata dal titolo: l'importanza del voto. In sala, anche esponenti del Comites. Grande l'attenzione all'impegno sociale, con l'obiettivo di promuovere l'aggregazione contro la solitudine, incentivare il volontariato, sostenere la famiglia e chi è in difficoltà, abbattere le barriere architettoniche. Tra le priorità: territorio, turismo, rispetto dell'ambiente, educazione.

Al centro sociale di Fiorentino si è presentata "Fiorentino viva". 5 i macrotemi del programma: ambiente, socialità, sicurezza e salute, servizi, trasparenza. Nel messaggio di un castello unito, si vuole spronare la partecipazione attiva, idee condivise con il coinvolgimento di tutti. Grande l'attenzione al verde e, tra le sfide, la ristrutturazione del Centro Sociale e il rilancio del mercato cittadino. Fronte sicurezza, la lista promuove rilevatori di velocità nelle zone più a rischio e lo studio per una pista ciclabile.



I più letti della settimana: