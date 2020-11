Elezioni Giunte, l'appello al voto del Comites

Invito al voto alle elezioni delle Giunte di Castello del 29 novembre viene dal vicepresidente del Comites, Alessandro Amadei, per esercitare – dice - “un diritto che è anche un dovere civico”, tornando a richiamare l'importanza del raggiungimento del quorum del 35%. “Quello di domenica – dice ancora – sarà un appuntamento storico per la democrazia del nostro Paese, perché per la prima volta saranno chiamati alle urne anche cittadini stranieri residenti da almeno 10 anni”. Ricorda poi la riforma delle Giunte di Castello, quale “cambiamento epocale per la Comunità, proiettando San Marino nel futuro, accelerando l'avvicinamento all'Europa”.