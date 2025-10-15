Elezioni Giunte: la Commissione Elettorale conferma la validità delle liste presentate

Nessuna sorpresa; da ufficiosa ad ufficiale – a questo punto – la “griglia di partenza” alle prossime elezioni delle Giunte di Castello: unica Lista e candidato Capitano in 7 Castelli; partita a 2 invece a San Marino Città e Domagnano.

Poco più che una formalità il sorteggio per decidere la collocazione – se a sinistra o a destra – delle rispettive liste, nei manifesti elettorali e nelle schede: in entrambi i casi, questa mattina, nell'urna vi erano ovviamente solo due bussolotti. “Pescati” alla presenza dei due sfidanti per Città; e di uno dei candidati a Capitano di Domagnano. All'ordine del giorno della Commissione, presieduta dal Segretario Belluzzi, il vaglio di eventuali errori; nessuno dei quali comunque rilevante: tutte le liste presentate sono risultate valide. Comunicata nell'occasione la precedente esclusione di un aspirante membro della Giunta di Castello di Serravalle, in quanto privo di cittadinanza sammarinese; confermata, però, la relativa Lista, avendo un numero di candidati sufficiente.

Per il resto è stata richiesta all'ISS una maggiore attenzione ai dettagli dei certificati medici riguardo le richieste di voto a domicilio, per evitare le difficoltà emerse nelle scorse politiche. In quell'occasione, fra le altre cose, si derogò al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nel giorno del voto – anche in ragione dell'afflusso di visitatori nel periodo estivo -; questa volta si tornerà invece alla prassi ordinaria.

Richiesto – come è noto – il raggiungimento di un quorum del 35%, affinché le elezioni siano considerate valide.

Fra i 7 candidati unici alla guida dei Castelli 3 “new entry”: a Borgo, Serravalle e Fiorentino. Anche per i 2 concorrenti di Domagnano si tratterebbe di una prima volta; mentre a Città Alessandro Bronzetti sfiderà l'attuale Capitano Alberto Simoncini.

Prossimo step il 27 ottobre; quando verranno sorteggiati presidenti di seggio e scrutatori, e vi sarà dunque una riunione ad hoc della Commissione Elettorale. Composta, oltre che dal Segretario agli Interni, dal Capo dell'Ufficio elettorale Marialaura Marinozzi; da rappresentanti del Tribunale e del Dipartimento Esteri, e da 7 membri di nomina consiliare.







