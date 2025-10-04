Elezioni Giunte: liste uniche in sette Castelli, sfida a due in Città e Domagnano

Scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle liste e dei relativi Capitani, in vista delle elezioni delle Giunte di Castello, in programma il 23 novembre e cioè esattamente tra 50 giorni. Entro il 35esimo giorno dalle urne, la Commissione Elettorale - convocata però già il 15 ottobre - dovrà verificare la regolarità delle candidature ed entro il 30esimo lo Stato Civile renderà pubblico l'elenco delle liste, secondo l'ordine di sorteggio. Al momento dunque, non c'è alcuna comunicazione ufficiale, ma ufficiosamente è emerso che in 7 castelli, si è presentata una sola lista e un solo candidato Capitano. Nei Castelli di San Marino Città e Domagnano ci sarà invece battaglia perché in entrambe le realtà saranno in lizza due Capitani con le relative liste.







