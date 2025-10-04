AMMINISTRATIVE Elezioni Giunte: liste uniche in sette Castelli, sfida a due in Città e Domagnano Scaduti oggi alle 12 i termini per le candidature

Scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle liste e dei relativi Capitani, in vista delle elezioni delle Giunte di Castello, in programma il 23 novembre e cioè esattamente tra 50 giorni. Già convocata per il 15 ottobre la Commissione Elettorale che dovrà accertare la regolarità delle candidature ed entro il 30esimo giorno dalle urne lo Stato Civile renderà pubblico l'elenco delle liste, secondo l'ordine di sorteggio. Al momento dunque, non c'è alcuna comunicazione definitiva ma ufficiosamente è emerso che in 7 castelli, si è presentata una sola lista e un solo candidato Capitano. Nei Castelli di San Marino Città e Domagnano ci sarà invece battaglia perchè in entrambe le realtà saranno in lizza due Capitani con le relative liste. Affinché le elezioni delle giunte siano considerate valide dovrà essere raggiunto il quorum del 35% degli aventi diritto in assenza del quale le elezioni saranno ripetute dopo sei mesi. Al voto 23.596 cittadini interni – gli esteri non votano - e, per la seconda volta dalla nuova legge del 2020, anche i cittadini non sammarinesi, ma residenti in territorio da oltre 10 anni.

In video il commento del Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani

