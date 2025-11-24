GIUNTE 2025 Elezioni Giunte, parola ai nuovi Capitani di Castello

Un breve commento a caldo di tutti i nuovi Capitani di Castello, raccolto ieri sera subito dopo i risultati svelati in diretta.

Marco Gattei, Capitano di Castello di Fiorentino: "Un grandissimo senso di riconoscenza verso tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia, verso la squadra, quindi verso tutti i componenti che si sono candidati a membro di Giunta. Siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare e di fare qualcosa di importante per il nostro amato Castello".

Andrea Crescentini, Capitano di Castello di Serravalle: "Sì, non era semplice con una lista sola per il nostro Castello. Siamo comunque contenti del risultato. Adesso, da domani, partiamo con istituire quella che sarà la nostra squadra per metterci subito a disposizione della cittadinanza e servire subito operativi".

Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino: "È andato benissimo, anche oltre le aspettative. Sono veramente riconoscente ai cittadini che hanno voluto darci questo supporto. Da domani ci mettiamo subito al lavoro per ripagare l'enorme fiducia che ci hanno dato e il calore che ci hanno trasmesso".

Matteo Sartini, Capitano di Castello di Borgo Maggiore: "Sono molto contento che abbiamo superato il quorum, che era il nostro ostacolo fondamentale nel Castello di Borgo, avendo un'unica lista. Da domani ci mettiamo all'opera e avanti tutta. Tutti insieme faremo grandi progetti e bellissimi progetti per questo meraviglioso Castello".

Giorgio Moroni, Capitano di Castello di Faetano: "Più 2,5% rispetto al 2020. Non è sempre facile per un Capitano che si ripresenta riconfermare e addirittura superare. Quindi Faetano ha dato fiducia alla Giunta. La Giunta ripagherà la fiducia data lavorando già da domani ai nuovi progetti, nuove iniziative".

Alberto Simoncini, Capitano di Castello di Città: "Ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto, chi comunque ha creduto in quello che ho fatto in questi 14 mesi. Ringrazio i miei compagni di squadra. Come ha detto il segretario Belluzzi, non si esce mai sconfitti. Quindi sicuramente anche con Alessandro (Bronzetti) nascerà fin da subito un buonissimo rapporto, che in realtà c'è già. Credo che saremo una Giunta di giovani che porterà avanti sicuramente dei progetti di continuità".

Roberta Cecchini, Capitano di Castello di Domagnano: "Siamo contenti del risultato. È un risultato che però fa capire che il Paese è comunque spaccato in due, ma sarà nostro compito unirlo. Unirlo e chiedere sempre di più la fiducia al cittadino. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno veramente dato fiducia. Quelli che non ci hanno dato fiducia li porteremo sicuramente dalla nostra parte perché li faremo partecipare, convinceremo anche loro".

Enzo Semprini, Capitano di Castello di Acquaviva: "Ci saranno componenti nuovi. Ringrazio innanzitutto quelli che hanno lasciato e noi partiamo di slancio. Come ho detto in tutte le altre interviste che ho fatto, la cosa è già tracciata, dobbiamo proseguire. Non è detto che si non debbano fare anche cose nuove, le facciamo, siamo molto aperti".

Marino Rosti, Capitano di Castello di Chiesanuova: "È una buona Giunta e conto anche che ci sia per il futuro anche un discorso di rotazione, perché non è detto e non escluso che qualcuno prenda il mio posto perché abbiamo bisogno, come si dice, di coinvolgere maggiormente altre persone. Quello che mi dispiace è che nelle Giunte precedenti non c'è stato chi abbia voluto prendere il testimone".

