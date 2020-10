Elezioni Giunte: preparativi per le amministrative dell'era Covid, confermate le 15 liste

Saranno elezioni per certi aspetti storiche: svolte nel corso di una pandemia. Per questo ci si sta organizzando per i protocolli anti-contagio e per garantire lo svolgimento di tutte le operazioni, dai comizi al voto. Ultima novità: la conferma di liste e rispettivi candidati. 15 le formazioni in campo per i nove Castelli. Sono quattro i Capitani uscenti che si ricandidano. Città e Serravalle saranno, probabilmente, le municipalità con la maggiore competizione, visto che sono quelle con più liste. In due Castelli due formazioni in lizza: Fiorentino e Chiesanuova. Tutte le altre amministrazioni avranno una sola rosa di candidati.





In attesa del voto del 29 novembre, si lavora su più fronti per garantire la sicurezza. Inedita anche l'organizzazione per garantire il diritto di voto a malati Covid e persone in isolamento. Saranno amministrative per tutte le generazioni. Diversi i candidati nati negli anni '40 del '900 (7), ma non mancano i ragazzi del nuovo millennio: ben 6 i nati dal 2000 al 2002. Si voterà dalle ore 7 alle 20. Per la prima volta potranno farlo i residenti da almeno 10 anni.

Quindici giorni prima partirà la campagna elettorale. Garantiti, come stabilito dalla legge, spazi sui mezzi di comunicazione e tramite affissioni. Su San Marino Rtv tribune e approfondimenti. Comizi e riunioni potranno invece svolgersi dalle ore 16 a mezzanotte tutti i giorni. Altoparlanti per le strade e altri strumenti si potranno usare dalle 15 alle 22.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini