GIUNTE 2020 Elezioni Giunte: quorum raggiunto in tutte le liste; l'affluenza finale

Elezioni Giunte: quorum raggiunto in tutte le liste; l'affluenza finale.

Anche nei Castelli di Borgo Maggiore e Domagnano l'affluenza ha superato il 35 per cento, quindi le elezioni sono valide. Si precisa che, in ogni caso, la lista deve ottenere la maggioranza di voti validi. Ai Capitani in pectore Semprini (Acquaviva), Moroni (Faetano) e Rinaldi (Montegiardino), si aggiungono quindi anche Bollini (Borgo Maggiore) e Andreani (Domagnano).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Rispetto alle amministrative del 2014, l'affluenza generale è risultata in calo del 4,83 per cento, attestandosi al 40,91%. Solo Serravalle ha aumentato le persone che si sono recate alle urne (+0,83). La percentuale più alta di affluenza è quella di Montegiardino con il 58,32%; seguono Chiesanuova (57,63%) e Faetano (45,37%).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: