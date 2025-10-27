TV LIVE ·
Elezioni Giunte: sorteggiati presidenti e scrutatori

Terza riunione della Commissione Elettorale. Il 17 novembre sarà dedicato alla formazione

di Monica Fabbri
27 ott 2025

Le elezioni delle giunte si avvicinano a grandi passi: il 23 novembre i cittadini sammarinesi saranno a chiamati al voto. Una macchina complessa, quella elettorale, che va oliata in tutte le sue parti. Il che si traduce in un lavoro attento della Commissione competente, che dopo la verifica delle liste il 15 ottobre, è tornata a riunirsi questa mattina per il sorteggio di presidenti e scrutatori. “Sta andando tutto bene” – commenta il Capo dell'Ufficio elettorale Marialaura Marinozzi. “Stiamo procedendo con le attività ordinarie, quindi il coordinamento con le forze dell'ordine, con i dirigenti scolastici, anche per riuscire ad arrecare meno fastidi possibili alle famiglie. Il sorteggio è andato bene, è un sorteggio informatizzato e adesso partiranno le notifiche”.

Prossimo appuntamento il 13 novembre per la verifica dell'ammissione del voto a domicilio mentre la giornata del 17 novembre sarà dedicata alla formazione. “Presidenti e scrutatori, nella maggior parte dei casi, sono tutti nominativi di persone che hanno già svolto questo tipo di attività elettorale”. Poi c'è l'incognita del quorum: “Sì, l'incognita del quorum che è al 35 per cento” – conferma Marinozzi. “So che la politica ha fatto un appello al voto. Non è il mio ruolo, quindi io non mi permetterei mai, però sicuramente ritengo che il voto sia un diritto dovere, e questa non è una banalità. A prescindere dal fatto che ci sia una sola lista o più liste, andare a votare, entrare all'interno del famoso gabbiotto e manifestare in qualsiasi maniera la propria vicinanza al proprio paese, credo che sia una cosa fondamentale”.




