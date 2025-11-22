Elezioni Giunte, sul Titano una delegazione del Congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d'Europa

A San Marino, in questi giorni, una delegazione del Congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d'Europa, per il monitoraggio delle elezioni delle Giunte. Dopo aver incontrato i rappresentanti degli organi di informazione, il punto con la Dirigente dell'Ufficio Elettorale Marialaura Marinozzi, insieme al Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi e ad Ilaria Salicioni per il Dipartimento Affari Esteri. Poste dalla delegazione una serie di domande tecniche ma anche di carattere più politico: ad esempio sulla differenza tra l'organizzazione di consultazioni politiche e delle Giunte; sulla riconoscibilità degli elettori ai seggi; toccata anche la questione delle naturalizzazioni, liste aggiunte e ordinarie.

Sollevato anche il tema della poca incisività del ruolo delle Giunte rispetto al Governo centrale. "Siamo in un contesto piccolo, dove i Consiglieri hanno un contatto diretto con i cittadini, ma andrebbero ristudiati i rapporti di forza" - conviene Belluzzi. Domande anche sulla partecipazione femminile, piuttosto esigua - si è detto - solo una candidata donna a Capitano. Belluzzi avanza la possibilità di valutare inserimenti per la tutela di genere nella nuova legge sulle Giunte. L'invito infine dalla delegazione, anche ai media, a rivedere gli spazi di propaganda per dare maggiori possibilità ai candidati di auto - promuoversi.







