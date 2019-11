Elezioni: gli eventi di Pdcs e Noi per la Repubblica, questa sera nuovi appuntamenti Si susseguono le iniziative organizzate dalle forze politiche in vista del voto

Il Pdcs si focalizza sulla politica estera: aspetto su cui il partito intende puntare per la sua azione futura. A Domagnano la Democrazia Cristiana ha illustrato il programma. I rapporti con l'esterno, spiega, sono fondamentali per risolvere i problemi interni. Settori come impresa, sanità, viabilità o il territorio per la Dc hanno aspetti che richiedono una politica estera per essere sviluppati al meglio. Stop, quindi, a un "approccio settoriale". Per il partito è necessario creare le condizioni per "rilanciare il Paese" e "ragionare in modo diverso da come si è fatto in questi anni".

A Serravalle Noi per la Repubblica ha presentato i suoi candidati. Al centro il programma e la visione del Paese. Spiegano le ragioni che hanno portato le singole forze politiche che la compongono ad unirsi in un'unica lista. Tra queste, le “battaglie degli ultimi 3 anni all'opposizione”. Anche per Noi per la Repubblica è importante puntare sulla politica estera. Per questioni come caso targhe, rifinanziamento del sistema, sanità e sviluppo economico sottolineano di aver già avviato rapporti con il Partito Democratico, ma anche con Forza Italia e Lega.

Nuovi appuntamenti con la politica anche questa sera, tutti alle ore 21. Nella sala del Castello di Serravalle il secondo dei confronti organizzati dalle Segreterie di Stato agli Interni e all'Informazione. Al Kursaal è in programma l'evento di apertura di Libera.



