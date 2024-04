Elezioni: il Partito Socialista rilancia azione e programma: al primo posto la sanità

Il Partito socialista ricorda i suoi valori per rilanciare la corsa alle prossime elezioni. Valori che hanno fatto propri due figure di riferimento per il partito, ovvero i suoi fondatori: Gino Giacomini e Pietro Franciosi. “E' importante che la nostra eredità, dopo 130 anni di storia non vada persa - sottolinea Augusto Casali -.Qualcuno, anche al nostro interno, voleva chiudere il partito, ma noi non lo abbiamo permesso”. Rivendicata l'alleanza con Libera, già prima che si parlasse di elezioni. “Le nostre priorità, elencate in un programma unico – ricorda Antonio Volpinari, presidente del Ps - sono la sanità, la gestione dell'Azienda per i servizi pubblici, il carovita, le tematiche sociali e il recupero della centralità del Consiglio Grande e Generale”.

L'obiettivo dichiarato dopo il 9 giugno è ottenere almeno uno o due seggi, per cui il partito presenterà una dozzina di candidati, uomini e donne. "In Consiglio siamo sempre stati presenti - ricorda Erik Casali del Ps -, per questo è fondamentale esserci anche questa volta. Abbiamo le idee chiare su cosa fare e abbiamo esperienza ed entusiasmo". Ribadita la non contrarietà all'Accordo di associazione con l'Ue, “ma – spiegano – prima di esprimere un giudizio, chiediamo che venga reso pubblico il testo”. Tra le novità annunciate dal Ps un periodico di satira politica, chiamato “C'è posto per te!” e la rinnovata pagina Facebook. Si guarda infine alle dinamiche politiche concrete pre e post elezioni: i socialisti definiscono confusionaria la prospettiva delle alleanze tra partiti. “Così – denunciano – nemmeno gli elettori riescono a farsi un'idea chiara”.

"C'è poco interesse ai problemi comuni e molto interesse personale - continua Erik Casali -: questo dev'essere superato. Abbiamo scelto di allearci con Libera prima che si parlasse di elezioni perché abbiamo una visione comune. Chi vorrà venire con noi, se ha le carte in regola, è ben accetto".

