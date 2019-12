Elezioni: la Dc esce vincente come prima forza politica. Riepilogo dei risultati

La Dc esce vincente dalla sfida elettorale di ieri: è il partito più votato, con il 33,35% delle preferenze, in crescita rispetto al 24,46% ottenuto alle elezioni del 2016. Al secondo posto la coalizione Domani in movimento, con il 24,73% dei voti. Al suo interno, Rete ha ottenuto il 18,23%, dato sostanzialmente in linea con la precedente tornata elettorale. Buon risultato per l'alleato Domani Motus Liberi: nuova forza politica che arriva al 6,19%.

Libera è al terzo posto con il 16,49%, in 'calo' se si considerano i risultati del 2016 per Civico10 ed Ssd entrambe al suo interno. Noi per la Repubblica, formata, tra gli altri, da Psd, Ps e Movimento Democratico, è al 13,13%. Repubblica Futura conferma, di fatto, la sua presenza in termini percentuali con il 10,29%: in crescita in confronto al 9,60% della precedente tornata. Rimane fuori dai giochi, invece, Elego che si ferma al 2.01% dei voti, visto lo sbarramento al 5%.

I SEGGI. Guardando invece alla ripartizione dei seggi, 21 vanno al Pdcs; 15 alla coalizione Dim, rispettivamente 11 a Rete e 4 a Domani Motus Liberi; 10 a Libera, 8 a Noi per la Repubblica e 6 a Rf. Zero a Elego.

L'AFFLUENZA. Uno dei dati discussi nelle ultime ore è quello relativo all'affluenza, in calo rispetto al passato. I votanti sono stati 19.234 sui 34.511 aventi diritto, ovvero il 55,73% (-3,92% rispetto al 2016 quando il numero dei votanti sfiorò il 60%). Tra gli elettori interni ha votato quasi l'80% degli aventi diritto. Aumentano le schede bianche o nulle: sono state 1262 corrispondenti al 6,56%.

