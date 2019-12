Elezioni: la Dc esce vincente come prima forza politica. Riepilogo dei risultati

La Democrazia Cristiana torna a predominare nella scena politica dopo una 'pausa' di tre anni all'opposizione. Con il 33,35% dei voti è il primo partito. Numeri in crescita rispetto alle elezioni del 2016 quando si fermò al 24,46%. Al secondo posto l'unica coalizione in lizza Domani in Movimento al 24,73%. Al suo interno, Rete ha ottenuto il 18,23: dato lievemente più basso rispetto alle scorse elezioni e inaspettato per il movimento che contava in percentuali maggiori. Buon risultato per l'alleato Domani Motus Liberi: nuova forza politica che supera lo sbarramento e arriva al 6,19%. Numeri piccoli, invece, per la sola coalizione che totalizza appena 57 voti (0,32%).

Libera è al terzo posto con il 16,49%, in 'calo' se si considerano i risultati del 2016 di Civico10 ed Ssd entrambe al suo interno. Noi per la Repubblica, formata, tra gli altri, dalle forze in Consiglio nell'ultima legislatura Psd, Ps e Movimento Democratico, è al 13,13%. Repubblica Futura tiene, aumentando leggermente i consensi, con il 10,29%; nel 2016 arrivò al 9,60. Rimane fuori dai giochi, invece, Elego che si ferma al 2,01%: risultato troppo basso visto lo sbarramento al 5.

Guardando invece alla ripartizione dei seggi, 21 vanno al Pdcs; 15 alla coalizione Dim, rispettivamente 11 a Rete e 4 a Domani Motus Liberi; 10 a Libera, 8 a Noi per la Repubblica e 6 a Rf. Uno dei fenomeni più discussi è quello dell'astensione, vista l'affluenza in costante calo. Sui 34.511 aventi diritto hanno votato 19.234 persone, cioè il 55,73%: -3,92% rispetto al 2016 quando già si registrò una diminuzione rispetto al 2012. Tra gli elettori interni hanno votato quasi 8 aventi diritto su 10. Le schede bianche o nulle aumentano: sono state 1.262, corrispondenti al 6,56%.

