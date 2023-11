Elezioni, Libera e Ps intensificano il dialogo Ciacci: "Il quadro della sinistra va organizzato anche in chiave governativa"; Casali: "gli ultimi incontri ci avvicinano ad un possibile accordo politico". Domani Libera si confronterà con Elego

Nel surreale silenzio politico di questo fine legislatura, c'è chi si avvicina. Archiviato per il momento – seppur con amarezza - il progetto di aggregazione socialista con il Psd, il dialogo tra Ps e Libera si fa più intenso. Già a metà ottobre la Direzione del Garofano aveva indicato come necessario il confronto con Ciacci e i suoi sul piano strategico e programmatico.

Detto fatto: ieri le due forze si sono nuovamente sedute al tavolo per verificare punti di convergenza anche in chiave elettorale. “Abbiamo sempre lavorato per allargare l'area di riferimento – commenta il Segretario di Libera - quindi guardiamo anche al Partito Socialista, in un'ottica inclusiva, senza primogeniture e puntando a progetti concreti”. Con l'avvicinarsi del voto iniziano a circolare le prime proiezioni e si fa anche più attuale la partita delle alleanze.

Libera e PS verso la lista unica? “Al momento è prematuro" – risponde Ciacci - “Certo è che il quadro della sinistra va semplificato e ulteriormente organizzato anche in chiave governativa. Ma a differenza di altri – provoca - non siamo per i cartelli elettorali”, rimarcando l'importanza di misurarsi sulle cose da fare. Ed è proprio su progetti e battaglie comuni che si è svolto l'incontro di ieri, partendo da sanità, sviluppo economico, temi sociali.

All'attenzione anche l'emergenza “Caro Vita”: “Il Governo non risponde a nessuno”, scrive oggi Libera, che chiede da tempo un incontro urgente per affrontare quella che definisce una "priorità assoluta" per le famiglie sammarinesi, “che nell’ultimo anno hanno visto aumentare i costi fissi mensili di oltre 600 euro”. “Pensiamo che il prossimo governo – continua Ciacci - debba essere più riformista e progressista di quello attuale, immobile e inconcludente, che preferisce belle bugie alla dura verità, che va affrontata con idee chiare e scelte precise”.

Augusto Casali rimarca la vicinanza con Libera su diversi temi, al centro di iniziative comuni. “In vista delle elezioni – spiega – si fanno ragionamenti in chiave elettorale e gli ultimi incontri ci avvicinano molto ad un possibile accordo politico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: