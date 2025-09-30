Elezioni Marche, Elia Rossi: "Missione compiuta". Ed è pronto a tornare al lavoro alla Segreteria Industria

“Missione compiuta”. Così Elia Rossi commenta gli esiti delle elezioni regionali. A Monte Grimano Terme, dove il centrodestra conquista il 50,2%, è decisivo il risultato di Forza Italia del sindaco Rossi, che da sola raccoglie il 39,8%, seguito da Fratelli d’Italia con l’8,8%. Con 552 preferenze, Rossi si posiziona al 5º posto nella lista, risultando il candidato più votato in assoluto nei comuni di Monte Grimano, Macerata Feltria e Monte Cerignone, incrementando così il suo consenso personale del 40%.

“L'obiettivo che mi aveva chiesto il partito – spiega Rossi a San Marino Rtv - era quello di farlo posizionare come seconda forza di maggioranza. E grazie alle alte percentuali ottenute nel Montefeltro, prima fra tutte Monte Grimano con numeri che non vedevamo dai tempi di Berlusconi, Forza Italia ha conquistato il secondo posto in Regione diventando così il principale alleato di Fratelli d'Italia”.

Chiusa questa avventura politica, riprenderà in mano l'incarico di Segretario particolare di Rossano Fabbri: “Non mi ero dimesso ma sospeso – chiarisce Elia Rossi - perché sapevo fin dall'inizio che la mia era una candidatura al servizio del partito e del territorio. Pertanto dalla prossima settimana sono pronto a tornare al mio lavoro nella mia amata San Marino. Sono certo che questa candidatura contribuirà ancora di più ai buoni rapporti tra le istituzioni italiane e quelle sammarinesi”.







