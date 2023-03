Elezioni Montenegro e Kazakistan: i consiglieri Giovagnoli e Muratori impegnati nel monitoraggio

E' un impegno su più fronti, in Montenegro e in Kazakistan, quello dei consiglieri sammarinesi Gerardo Giovagnoli e Michele Muratori, per il monitoraggio delle rispettive elezioni. Per Giovagnoli la missione in Montenegro - in una Commissione ad hoc del Consiglio d'Europa - per le presidenziali che hanno portato al ballottaggio tra il presidente uscente Milo Dukanovic e l'avversario Jakov Milatovic. In Kazakistan invece, ieri, le elezioni parlamentari. Tra gli osservatori dell'Assemblea parlamentare dell'Osce il consigliere Muratori, in un periodo difficile per il Paese, dopo i disordini e la violenza di gennaio 2022.

Nel servizio il commento dei consiglieri Gerardo Giovagnoli (osservatore Commissione monitoraggio APCE) e Michele Muratori (osservatore Missione monitoraggio Osce PA)

