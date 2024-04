9 GIUGNO Elezioni: new entry, addii e ritorni. Ecco le prime indiscrezioni sui candidati In vista del voto è caccia ai candidati. Non tutti, però, hanno sciolto le riserve

C'è tempo fino al 30 aprile per depositare le liste all'Ufficio Elettorale e tra i partiti prevale una regola: non scoprire le carte. In vista delle elezioni, è caccia ai candidati. Non tutti, però, hanno sciolto le riserve, c'è infatti chi attende sia fatta chiarezza su alleanze e coalizioni. Ogni forza politica sta lavorando per proporre una rosa di nomi variegata e rappresentativa, con giovani, imprenditori, esponenti di associazioni, e naturalmente donne visto l'obbligo delle quote rosa.

Il Pdcs ha già una cinquantina di candidati e punta ai 60, tra riconferme, new entry e addii. Se le bocche restano cucite sulle “sorprese”, è invece noto chi non si ricandiderà: si tratta di Gino Giovagnoli e Alessandro Cardelli. Pare su questa decisione anche il Presidente del partito Pasquale Valentini, figura di riferimento per esperienza e ruoli ricoperti.

Alleanza Riformista, dal canto suo, annuncia che si rafforzerà con Elego per fare una lista insieme, “eterogenea, sia con figure di esperienza che con volti nuovi”. Svela di aver diverse richieste ma dice no al listone per fare numero, l'obiettivo – chiarisce – è essere rappresentativi della società.

Il PSD è al lavoro su una 30ina di nomi, tra i quali anche "profili pubblici", ma tutto dipenderà da come andranno le alleanze. Libera punta sui giovani rilanciando l'attività del giovanile che presenterà una decina di candidati under 30, che si aggiungeranno agli altri nomi che correranno il 9 giugno, tra cui Guerrino Zanotti, ex Segretario agli Interni.

Il Ps - compagno di lista - ne presenterà una decina, compresi Augusto ed Erik Casali. Non dovrebbe invece ricandidarsi Antonio Lazzaro Volpinari. Diversi, quindi, i ritorni. Ha deciso di riprovarci anche Augusto Michelotti, Segretario al Territorio durante il Governo di Adesso.sm e membro di Area democratica. Voci di corridoio lo darebbero vicino ad RF dove si parla, al momento, di una 40ina di candidati, fra cui molte donne. Il partito anticipa che c'è “più di un avvicinamento eccellente” mentre si fanno sempre più insistenti anche le voci di un ritorno di Antonella Mularoni.

