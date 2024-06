VERSO IL 9 GIUGNO Elezioni politiche: notizie in breve dai partiti

Repubblica Futura vuole valorizzare i corpi militari volontari con l'investimento di risorse economiche e un adeguamento degli emolumenti, fermi da molti anni ad un importo simbolico. Di qui l'impegno a farsi promotrice nella prossima legislatura di specifici provvedimenti normativi. RF punta anche il dito contro il presenzialismo di tanti Segretari di Stato e del Segretario Dc alle numerose inaugurazioni di questi giorni e si chiede per quale ragione non accada altrettanto per la culla della vita, all'Ospedale di Stato, nonostante un'Istanza approvata in tal senso. Per Libera bisogna eliminare il macigno del debito pubblico con un piano a lunga scadenza che coniughi l'equità fiscale, il rigore selettivo nella spesa pubblica, il contrasto al clientelismo e l'evasione, la crescita dell'economia. Domani Motus Liberi punta a una San Marino protagonista in Europa e nel mondo, nella direzione di un paese più competitivo e moderno. Tra le proposte la rinegoziazione della Convenzione del 1939 con l'Italia per un rinnovato rapporto di cooperazione strategica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: