Quando sono state scrutinate 14 sezioni su 39, delle quali tutte e 8 quelle estere, il Pdcs risulta in testa con il 29,62% delle preferenze, segue la coalizione Libera/Ps con il 17,27% e il Psd con il 14,19%. 10,71% per Repubblica Futura, 9,70% per Alleanza Riformista, 7,95 per Domani Motus Liberi e seguono Demos al 5,22% e Rete al 5,03%.