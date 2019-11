Elezioni: svelati i numeri delle liste. La corrente di SSD Area Democratica non si candiderà

C'è chi ha già scoperto le carte ufficializzando i propri numeri: Repubblica Futura si presenterà all'appuntamento elettorale con una lista formata da 39 candidati.

Giochi fatti anche per Rete che, prima degli altri, ha annunciato che avrebbe corso in coalizione con Motus Liberi e che ha già depositato la propria lista.

Non si sbottona, invece, sul numero dei candidati anche se, da indiscrezioni, pare che la coalizione Domani in Movimento superi i 70.

Libera punta invece a 60, con una novità: Area Democratica, corrente interna di SSD, non si candiderà.

Supera i 50 la Dc. Ancora nulla di ufficiale anche perché sarà domani sera che il Consiglio Centrale di Via delle Scalette approverà lista, candidati e programma elettorale.

Conta circa 50 candidati “Noi per la Repubblica”, lista formata da Ps, Psd, Movimento Democratico e Noi Sammarinesi.

Infine Elego, che attende risposte per ultimare la lista. Non punta a grandi numeri ma ha comunque superato i 12 candidati necessari per presentarsi regolarmente alle urne. Ha raccolto le firme e attende – fa sapere – ulteriori disponibilità.

Entro martedì programmi e candidati dovranno essere depositati.