Elezioni: ultime ore di campagna elettorale, questa sera gli eventi di chiusura delle forze politiche.

Si avvicinano le elezioni di domenica 8 dicembre e mancano poche ore alla chiusura della campagna elettorale. A mezzanotte scatterà infatti il "silenzio" dopo il quale sarà vietata qualsiasi attività di propaganda, per tutte le giornate di sabato e domenica, sia per strada che sui social. A ricordare le regole, che valgono per tutti, è la Segreteria di Stato agli Interni. E' vietato, ad esempio, tenere comizi, discutere in luoghi pubblici sull'opportunità di votare una forza politica piuttosto che un'altra o fare pubblicità con altoparlanti.

Divieto di propaganda anche attraverso mezzi e strumenti come veicoli, volantini o abbigliamento. Nell'era digitale, non potevano non essere coinvolti anche i social network. Non si potranno, quindi, postare, twittare o proporre contenuti legati a candidati, liste o coalizioni, neanche pubblicare commenti che abbiano uno stampo elettorale. Questa sera tutte le liste e la coalizione chiuderanno le rispettive campagne elettorali.



