Elia Rossi apre la campagna elettorale: "San Marino potrà avere un rappresentante in Parlamento"

Il sammarinese Elia Rossi lancia la campagna elettorale, con l'apertura di un Comitato a Serravalle e l'endorsement di Maurizio Lupi, leader di “Noi Moderati”, presente all'inaugurazione. Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme, correrà per l'elezione alla Camera nella circoscrizione Estero Europa con la lista unica di centro-destra. Si rivolge agli italiani residenti all'estero, quindi soprattutto ai cittadini residenti a San Marino e agli italo-sammarinesi che vivono sul Titano.

La Repubblica, dichiara Rossi, "si trova con un'occasione incredibile davanti. Ha la forza di eleggere quasi un deputato da sola". Le stime, spiega, parlano di 13-14mila preferenze per arrivare a un eletto. "San Marino - prosegue - potrà entrare in Parlamento" e supportare le istanze del territorio.



Dopo l'avvio della nuova esperienza, parte l'impegno in vista del voto, sia sul Titano che in Europa. Tra le questioni centrali, per Rossi, le infrastrutture, con al centro la Superstrada, e temi come il dialogo con l'Italia. "Elia Rossi porterà in Parlamento non solo la forza di San Marino - dichiara Maurizio Lupi - ma la sua tradizione e le sue opportunità, in un momento importante per tutti. Ci aiuterà a dare forza all'azione di Governo".

Nel servizio, le interviste a Elia Rossi (candidato Centro-destra Circoscrizione Estero Europa Camera) e Maurizio Lupi (Noi Moderati)