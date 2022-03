Emendamenti al decreto Covid: decade l'obbligo della mascherina al chiuso

Emendato l'ultimo decreto anticovid ponendo allentamenti alle norme di contenimento per il Covid-19 che sarà in vigore dalle 5 di mattino del 19 marzo fino alla fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022. Decade l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina al chiuso anche se resta vivamente consigliata qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale superiore al metro e mezzo. Consigliato l'uso della Fpp2 sui mezzi di trasporto pubblici, che resta invece obbligatoria all'interno degli ascensori.

Resta necessario il green pass per accedere a bar e ristoranti così come per svolgere attività sportiva e per recarsi presso cinema e musei.

Nessun cambiamento per qual che riguarda la durata della documentazione sanitaria.

SCARICA IL DECRETO EMENDATO