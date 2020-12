Emendamenti alla legge di Bilancio: Libera anticipa le sue proposte

Mentre proseguono gli incontri tra Libera e le forze sociali ed economiche, il partito annuncia una serie di emendamenti alla legge di Bilancio. Le proposte, a cui stanno lavorando gruppi di lavoro interni, arrivano dopo il direttivo riunito ieri sera. Libera propone "aiuti veri", così li definisce, alle attività economiche, come l'eliminazione della tassa di licenza per il 2021 e dell'imposta sulle esposizioni pubblicitarie, insieme a una tassazione più semplice in presenza di incassi minimi. Necessari, poi, ristori in termini di incentivi fiscali e contributivi per le imprese in difficoltà. Tra le altre idee, la possibilità di usare la Smac per dedurre tutte le spese sostenute in territorio e una correzione dell'eco-bonus per rendere la detrazione più accessibile. Libera ribadisce poi le critiche su una mancanza di trasparenza sul prestito ponte e una scarsità di "scelte lungimiranti" e riforme in Finanziaria.