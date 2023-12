PDCS - NPR - DML Emendamento su Commissione Mista, la maggioranza lavora ad un testo condiviso E dice no a "speculazioni su possibili assetti politici"

Emendamento su Commissione Mista, la maggioranza lavora ad un testo condiviso.

I tre partiti di maggioranza, riuniti per discutere sugli emendamenti al bilancio, intervengono guardando, in particolare, all'emendamento relativo alla Commissione Mista, sottoscritto da PDCS e da Libera: “E' divenuto immediatamente oggetto di speculazioni sui possibili assetti politici da parte di alcune forze di opposizione” – scrivono in una nota congiunta PDCS, NPR e DML -, che “ribadiscono la volontà di continuare a lavorare congiuntamente per il presente e il futuro di San Marino”.

“Quanto all’emendamento – proseguono le tre forze di maggioranza - ha l’obiettivo di aprire un confronto su un tema che è dirimente per il futuro del Paese e coerente con i percorsi fin qui svolti”. Si rendono così disponibili a “presentare una proposta più esaustiva del testo, con l’auspicio di poter trovare sullo stesso ampia condivisione”.

