TERRITORIO Emergenza Casa: avviato l'iter in commissione, con divergenze sul metodo Tre pdl in esame depositati da Dml, Governo e Rete. Il Segretario di Stato Ciacci punta ad approvare la legge in Consiglio, entro aprile

Riunita la commissione consiliare “Territorio” per avviare l'iter in sede referente dei tre progetti di legge sull'emergenza casa, depositati da Domani Motus Liberi, Governo e Rete. Il dibattito in commissione, dopo la lettura delle tre differenti relazioni ai pdl, si è 'arenato' su questioni di metodo, con divergenze tra maggioranza e opposizione. La seduta è stata 'sospesa' nel tentativo di trovare un accordo e poi è ripresa con la decisione di procedere, dedicando le sedute già fissate di questa sera e di domani mattina, al completamento del dibattito unificato sui tre pdl.

Fissato alle 9.30 di lunedì 3 marzo, il termine ultimo per il deposito degli emendamenti dopodiché, come ha chiarito la Presidente della Commissione Denise Bronzetti, si avvierà l'esame degli articolati dei pdl a partire da quello di Domani Motus Liberi, il primo ad essere stato presentato.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha espresso l'auspicio che le nuove norme sull'emergenza casa arrivino in Consiglio, in seconda lettura, per l'approvazione definitiva entro il mese di aprile. Le opposizioni hanno più volte precisato che, diversamente da ciò che è apparso sui media, non c'è stata reale condivisione con il pdl predisposto dalla Segreteria al Territorio. L'obiettivo dei provvedimenti è favorire l'acquisto della casa, soprattutto per le giovani coppie, con l'adeguamento dei mutui e la reintroduzione della garanzia dello Stato. Contemporaneamente si punta a calmierare gli affitti.

