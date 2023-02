Emergenza casa, la ricetta di Libera: registro immobili, equo canone, tassa su appartamenti sfitti

Conferenza stampa Libera

Dall'emergenza bollette a quella abitativa. Per le giovani coppie sammarinesi trovare casa è diventata un'impresa. Dopo l'approfondimento di Rtv la questione continua a tenere banco, con Libera che s'interroga e propone. Non prima di aver tirato le orecchie alla maggioranza “per lo spettacolo poco edificante in Aula, con consiglieri che nella legge sull'editoria – attacca Luca Boschi – hanno giocato a nascondino”. Ma è sulla “pochezza dei temi” che punta il dito, evidenziando i problemi quotidiani che affliggono i cittadini: caro spesa, carburante, energia, mutui. "Aumenti fino a 500 euro in più al mese a famiglia". Se a tutto questo si aggiunge il problema degli affitti raddoppiati e della scarsità di offerta, ecco che l'emergenza diventa sociale. Libera sposa in pieno i timori del sindacato sulle residenze atipiche, parlando di “concorrenza sleale”.

Nessuna intenzione di mettere alla berlina chi valuta di venire a vivere in Repubblica – chiarisce Alessandro Bevitori, ma servono controlli sulle residenze, affinché siano “effettive e reali”, e che vengano previsti “incentivi per sammarinesi e residenti che subiscono l'incremento del canone d'affitto annuo”. Libera propone quindi un registro degli immobili, equo canone e tassazione sugli appartamenti sfitti. “È necessaria una ricognizione del costruito” - spiega Bevitori. “Si parla di 6000 appartamenti sfitti, va verificato. Una volta fatto, una soluzione può essere quella di introdurre un registro per consentire a chi vuole affittare di inserirvi i propri beni. Disincentivando chi non è intenzionato a farlo”. L'attenzione va poi alle banche. “Hanno ottenuto aiuti diretti ed indiretti per oltre un miliardo, 40.000 euro a cittadino – afferma Matteo Ciacci - “perché non affittano gli immobili che hanno in pancia?”.

“Le banche devono fare la loro parte per quanto riguarda i beni che detengono, mettendoli a reddito anche attraverso la locazione” – aggiunge Bevitori. Non solo: “Il piano casa presentato da Libera prevede anche una revisione del prestito prima casa”. “Come forza riformista – dichiara il Segretario – è su questi temi che dobbiamo sfidare l'area conservatrice”, “siamo operai di una forza politica più ampia”. Libera punta all'unità della sinistra, e guarda alle primarie del Pd, "esempio di come aree diverse possano collaborare". Si congratula con Elly Schlein e plaude a Stefano Bonaccini, da subito a disposizione del suo Partito.