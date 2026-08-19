IL DECRETO DELEGATO Emergenza cimiteri, entra nel vivo il piano straordinario: dal 31 dicembre scadono le concessioni più antiche Le prime saranno quelle stipulate prima del 1957. Il prossimo anno prenderanno il via le estumulazioni, seguendo un ordine di priorità ben definito. Obiettivo del governo: fare in modo che ogni cittadino trovi sepoltura nel proprio Castello

Fare in modo che ogni cittadino sammarinese possa trovare sepoltura nel proprio Castello di appartenenza: entra nel vivo il piano del governo per risolvere l'emergenza cimiteri e superare le criticità che attualmente vedono solo circa 250 tombe in tutto il territorio a fronte di circa 300 decessi annui. Punto centrale della nuova strategia, presentato in conferenza stampa dal segretario agli Interni Andrea Belluzzi, il nuovo decreto delegato che modifica la normativa in tema di polizia mortuaria.

Le concessioni più antiche di loculi e ossari inizieranno a scadere a partire dal 31 dicembre 2026: le prime saranno quelle stipulate prima del 1957. E il prossimo anno prenderanno il via le estumulazioni, seguendo un ordine di priorità ben definito. "Interverremo per prime sulle salme non rivendicate, poi interverremo su quelle sepolture che volontariamente si sono iscritte e sono state messe a disposizione dai cittadini e quindi solo per ultimo andremo a toccare sepolture che sono scadute e che e che hanno sono riconducibili a dei familiari. Abbiamo cercato di avere la sensibilità di urtare il meno possibile i sentimenti della nostra cittadinanza", afferma Belluzzi.

Con un budget previsto di circa 490mila euro annuali, lo scopo è di liberare circa 250 loculi e 300 ossari per tre anni dal 2027. I cimiteri interessati nella prima fase saranno quelli di Montalbo, Serravalle, Acquaviva e Faetano. "In questa maniera evitiamo di consumare territorio per espandere i nostri cimiteri, e l'espansione sarebbe anche costata il doppio rispetto ai costi di cui lo Stato si fa carico con questo provvedimento straordinario. Soprattutto, riusciamo a ritornare a dire ai nostri concittadini che per i propri cari in tutti i cimiteri vi sono i posti per le sepolture", dice ancora il segretario agli Interni.

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi





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