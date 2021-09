Emergenza clima e Afghanistan al centro dei lavori dell'assemblea parlamentare Coe

Marica Montemaggi in collegamento telefonico

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato numerose risoluzioni frutto di un articolato ed approfondito lavoro sull'emergenza riscaldamento globale ed i suoi effetti sull’uomo. Sono quindi stati discussi ed approvate delle raccomandazioni sulla crisi climatica e lo stato di diritto, sull’ambiente ed i diritti umani a riguardo del diritto ad un ambiente sicuro, sano e sostenibile. Ai lavori presente anche la delegazione sammarinese, composta dai Consiglieri Marica Montemaggi e Gerardo Giovagnoli, che questa mattina ha affrontato, con gli altri stati membri, la situazione dell’Afghanistan in particolare rispetto alle conseguenze per l’Europa e per la regione, mettendo al centro gli aiuti umanitari, il rispetto dei diritti umani ed in particolare quelli delle donne.

Affrontate anche due risoluzioni con procedura d’urgenza ovvero l’accresciuta pressione migratoria ai confini di Lituania, Lettonia e Polonia proveniente dalla Bielorussia ed il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sul Cybercrimine.

Sentiamo Marica Montemaggi in collegamento