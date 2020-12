Emergenza Covid, Libera attacca il Governo: "gestione approssimativa e superficiale"

Emergenza Covid, Libera attacca il Governo: "gestione approssimativa e superficiale".

Libera torna a criticare il Governo dicendosi preoccupata per l'organizzazione dei servizi Iss in questa seconda ondata pandemica. Si chiede come mai non siano stati acquistati nei mesi estivi macchinari in più per la terapia intensiva o assunti medici ed infermieri a supporto degli operatori sanitari. Parla di gestione dell'emergenza "approssimativa e superficiale" da parte dell'Esecutivo. Di fronte alla necessità di chi è stato a contatto con soggetti positivi di avere informazioni su come comportarsi, chiede che il numero dedicato al tracciamento osservi orari d'ufficio. "Non è possibile che dalle 17 in poi non ci sia più nessuno".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: