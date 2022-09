ELEZIONI Emergenza energetica: San Marino e Italia uniti nella sfida È il tema affrontato nel dibattito alla sala del Castello di Serravalle: presenti esponenti del Centrodestra e il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

“Uniti nella sfida”: è il messaggio lanciato nell'appuntamento alla sala del castello di Serravalle. Presenti esponenti del centrodestra italiano tra cui il candidato alla circoscrizione Estero-Europa Elia Rossi, il senatore Enrico Aimi, il coordinatore di Forza Italia per gli Italiani all'estero Antonio Cenini, il responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo e il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Intervento da remoto anche del vicepresidente del PPE e coordinatore unico di Forza Italia Antonio Tajani.

Tema centrale l'emergenza energetica e la lotta comune per fronteggiarla. "Abbiamo trattato gli aspetti che riguardano le politica energetiche - spiega Teodoro Lonfernini - l'emergenza attuale e quello che dovremmo impostare anche per il futuro una volta risolta la parte emergenziale. Quindi capire come poter essere tutti quanti, in termini di comunità - territori, più autonomi nell'approvvigionarci di risorse essenziali. Credo che sia davvero oggi il tema dei temi a San Marino, in Italia e in Europa".

"San Marino e l'Italia insieme - afferma Antonio Cenini - possono far valere gli interessi comuni che sono interessi di carattere commerciale e anche di carattere energetico/sanitario giocando la stessa partita in Europa. Sui pressi di gas ed energia ad esempio si sta giocando una partita molto importante in Euro sul tetto ai prezzi e il tetto ai profitti delle società. In questo l'Italia è in prima fila e chiaramente San Marino non può essere fuori da questo grande gioco".

"San Marino oltre al bagaglio storico culturale che ha l'Italia - evidenzia Elia Rossi - San Marino ne ha uno ancora più ampio tutto suo. Se noi riusciamo a far trasmettere fuori quello che c'è dentro la Repubblica vinciamo tutto a mani basse. È un'occasione storica, è la prima volta che succede dall'anno della fondazione della Repubblica. Ricapiterà? Vediamo, dipende da cosa succede da questa tornata elettorale. Se San Marino risponde unito e dimostra quello che è il suo potenziale, anche elettorale, tra cinque anni ci sarà veramente la fila dei partiti italiani a cercare un candidato".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Lavoro), Antonio Cenini (Coordinatore Forza Italia italiani all'estero) e Elia Rossi (Candidato Centrodestra circoscrizione Estero-Europa)

