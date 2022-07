Emergenza idrica, Lonfernini si appella ai cittadini: "Aiutiamoci tutti". Rischio razionamento? E sul gas è in arrivo un piano di emergenza nazionale

Non c'è solo l'emergenza gas. L'approvvigionamento idrico è per San Marino questione “estremamente seria”. E se il tema energetico – come afferma il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - è il problema dei problemi, la siccità non lo è da meno. “Stiamo andando verso il livello di guardia massima - avverte Lonfernini - le capacità scendono di oltre un migliaio di metri cubi al giorno”. Le previsioni meteo non aiutano: gli acquazzoni, di breve durata, non risolvono il problema. Lonfernini fa quindi appello al senso di responsabilità dei cittadini: La nostra capacità di approvvigionamento soprattutto per il prossimo mese dovrà essere dettata anche da un fattore comportamentale dei nostri concittadini di aiuto al sistema. Invitiamo quindi tutti ad un'accurata attenzione all'utilizzo della risorsa idrica, sia per le utenze domiciliari che quelle industriali e di ogni altro comparto del nostro paese”. Si rischia il razionamento? “Può essere un'eventualità sulla quale dobbiamo lavorare. Per razionamento intendo ridurre la capacità da parte delle nostre utenze di ricevere la risorsa, il che significa che non lasceremo nessuno senz'acqua ma al momento – ribadisce - la situazione è molto critica”.

Sul gas è invece in arrivo un Piano di Emergenza Nazionale per i prossimi mesi ed anni, indipendente dal contratto stipulato, e che viaggerà in parallelo con quello che dovrà emettere l'Italia. “Sebbene in ordinaria amministrazione, il Presidente Mattarella si aspetta operatività piena sulle questioni emergenziali San Marino, in quanto territorio enclave - vuole affiancarsi ai vicini proprio sulla base di quella operatività”. Il piano verrà portato sul tavolo del Congresso lunedì prossimo. “Prevede prima di tutto una grande fotografia della gestione attuale rispetto chiaramente agli scenari internazionali, e abbiamo posto circostanze di intervento di gestione delle nostre risorse che riteniamo assolutamente compatibili prima di tutto con una logica di bilancio, secondo con una capacità di approvvigionamento che il nostro paese deve guardare”.

Lonfernini parla poi della sospensione, da parte del Consiglio Giudiziario, di un Commissario della Legge. Si tratta di Alberto Buriani. “Aveva a suo carico – dice Lonfernini – procedimenti ritenuti in conflitto con un andamento ordinario da operatore del diritto e della giustizia nel tribunale. Il Governo – afferma – ne “prende atto”, “ben conscio dell'importanza di questa decisione”.

