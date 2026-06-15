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Emergenza loculi: Libera rilancia sulla 'capsula mundi'

La forza di maggioranza insiste sulla necessità di una pianificazione di lungo periodo

15 giu 2026
Emergenza loculi: Libera rilancia sulla 'capsula mundi'

"Cimiteri, un tema non più rinviabile". Così Libera a proposito della carenza di spazi cimiteriali sul territorio; situazione che per il partito richiede una pianificazione di lungo periodo

Secondo Libera, oltre a nuovi loculi e ampliamenti cimiteriali, occorre promuovere soluzioni innovative e sostenibili come il progetto Capsula Mundi e incentivare la cremazione. La forza di maggioranza chiede inoltre misure di sostegno alle famiglie per le procedure di esumazione ed estumulazione. L'obiettivo è costruire una strategia complessiva che coniughi infrastrutture, sostenibilità ambientale e tutela della memoria collettiva.




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