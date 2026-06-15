Emergenza loculi: Libera rilancia sulla 'capsula mundi'

"Cimiteri, un tema non più rinviabile". Così Libera a proposito della carenza di spazi cimiteriali sul territorio; situazione che per il partito richiede una pianificazione di lungo periodo.

Secondo Libera, oltre a nuovi loculi e ampliamenti cimiteriali, occorre promuovere soluzioni innovative e sostenibili come il progetto Capsula Mundi e incentivare la cremazione. La forza di maggioranza chiede inoltre misure di sostegno alle famiglie per le procedure di esumazione ed estumulazione. L'obiettivo è costruire una strategia complessiva che coniughi infrastrutture, sostenibilità ambientale e tutela della memoria collettiva.







