Emergenza loculi, preannunciato un piano per ampliare i cimiteri e incentivare la cremazione.

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

In apertura di seduta, il Consiglio Grande e Generale ha ratificato all’unanimità il decreto sul regolamento di polizia mortuaria, reso urgente dalla carenza di loculi nei cimiteri sammarinesi. Il provvedimento proroga di cinque anni le scadenze previste dal decreto del 2022, a seguito dell’esito negativo della gara per l’estumulazione delle salme più datate. Il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi ha spiegato che il tempo aggiuntivo servirà a sviluppare un progetto per incentivare la cremazione, con la realizzazione di un’ara crematoria sul territorio e l’ampliamento dei cimiteri. Dai banchi di RF e DML è emersa la richiesta di un piano operativo urgente, che Belluzzi ha promesso di portare in aula entro l’anno. Ratificati anche altri decreti.

Riguardano: l’introduzione di nuovi Permessi di soggiorno e Carte di residenza con microprocessore; la riduzione temporanea dello spread massimo sui prestiti con contributo statale, in vigore fino al 30 settembre 2025; il congelamento per il 2025 dei canoni di locazione di immobili a uso abitativo, imprenditoriale, professionale e sociale; un’agevolazione IGR del 5% per l’assunzione di persone vulnerabili o svantaggiate. Spazio inoltre al piano strategico triennale dell’Università, approvato all'unanimità dopo un partecipato dibattito.

Il documento punta su internazionalizzazione e ampliamento delle sedi e dell'offerta formativa, con la richiesta di un incremento del contributo statale pari a 400mila euro annui. Apprezzamenti diffusi per il Rettore Corrado Petrocelli. Tuttavia, non sono mancate osservazioni critiche: in particolare, RF e Dml hanno evidenziato problematiche legate all’autonomia dell’Università rispetto all’influenza della politica.

“Mai messo le mani nell'Università, né intendo farlo” ha precisato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Nell'ultima parte della seduta l'esame del PEN IV, il Piano Energetico Nazionale, 2023-2026. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha ricordato che attualmente la produzione interna di energia da fonti rinnovabili ammonta all'11-12% e l'obiettivo è aumentare l'approvvigionamento, anche con impianti extraterritoriali. Bevitori ha anche preannunciato la presentazione in commissione del primo progetto per avviare un percorso di transizione energetica del Paese. A conclusione del dibattito il Pen IV è stato approvato all'unanimità e la Reggenza ha dichiarato chiusa la sessione di maggio.

