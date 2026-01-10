Emergenza neve a San Marino, istituzioni e volontari in prima linea: il ringraziamento della Segreteria Territorio

Di fronte alle intense nevicate e alle estese ghiacciate che negli ultimi giorni hanno interessato l’intero territorio, la Repubblica di San Marino ha saputo reagire con prontezza e coordinamento. In un comunicato ufficiale, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ha voluto esprimere un ringraziamento pubblico a tutte le strutture e alle persone coinvolte nella gestione dell’emergenza meteo, sottolineando "l’efficacia dell’intervento e il forte senso di responsabilità dimostrato".

Al centro delle operazioni il Centro di Coordinamento Operativo dell’AASLP, impegnato senza sosta nel monitoraggio delle condizioni stradali, nello sgombero della neve e nei trattamenti antighiaccio su tutto il territorio. Il riconoscimento della Segreteria si estende alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutte le realtà operative che hanno lavorato in sinergia per "garantire sicurezza e continuità dei servizi anche nelle fasi più critiche del maltempo".

L’ondata di gelo, spiega la Segreteria, ha rappresentato una prova importante per il sistema di emergenza del Paese, confermando la capacità di risposta della macchina pubblica e il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza. Proprio ai cittadini viene rivolto un ulteriore ringraziamento per la pazienza e il senso civico dimostrati, insieme all’invito a mantenere prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando il rischio ghiaccio resta elevato. Le strutture coinvolte, conclude la nota, restano pienamente operative fino al completo ritorno alla normalità, in un contesto meteorologico che continua a richiedere attenzione e monitoraggio costante.

Leggi il comunicato stampa integrale










