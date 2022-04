CDS Emergenza ucraina: i profughi chiedono soprattutto di poter studiare e lavorare

È il team tutto al femminile, della Segreteria Esteri, quello che accompagna Luca Beccari in conferenza stampa e che rappresenta il volto dell'accoglienza istituzionale. Maria Lea Zafferani, Alessandra Albertini, Gloria Valentini e Simona Pedrella Maiani, in prima linea nell'accoglienza dei 290 profughi presenti in territorio. Il responsabile del Begni fa il punto della situazione: dal garantire alloggio alle forme di assistenza sanitaria. E non solo, Beccari parla anche del supporto psicologico. Pacchetto recentemente arricchito con la messa a disposizione della smac card per nucleo famigliare, alimentata con soldi pubblici e grazie alla raccolta fondi messa in campo. Beccari informa e ringrazia i tantissimi che hanno risposto: parla poi della modifica delle normative sul lavoro per rendere possibile misure di impiego legate al permesso di soggiorno speciale e che permettano, tra chi è in grado di lavorare, di avere impiego temporaneo per la durata del soggiorno a San Marino. Collaborazioni importanti dunque con Segreterie Sanità; Istruzione e Lavoro.

Poi snocciola i numeri: 290 persone, che si aggiungo a quelli già residenti e soggiornanti, emergenza che ha toccato il picco di 303, ma ora si è stabilizzato. Molti i nuclei arrivati ma alcuni componenti sono poi tornati a casa. Ci sono 224 femmine 66 maschi, per totale di 106 gruppi famigliari. La stragrande maggioranza è di minori, soprattutto sotto i 10 anni. In totale 149, tutti accompagnati. ma la repubblica si sta attrezzando anche con procedure specifiche per minori che dovessero arrivare non accompagnati.

Ci sono 67 soggetti ospitati nelle strutture pubbliche; i restanti nelle famiglie. Per le pubbliche, oltre agli appartamenti di Montegiardino, sono gli istituti religiosi a fare la parte più importante, mentre con hotel Crocenzi e Cassa di risparmio, sono scattate delle convenzioni. "Le percentuali Covid ci avevano penalizzato, a livello mondiale - dice Beccari - ora sul fronte accoglienza, ospitare quasi l'1% della popolazione è un record mondiale". tanto da ricevere i ringraziamenti, in primis, del governo ucraino, attraverso l'ambasciatore.

il Segretario di Stato la chiama "Grande sinergia pubblico privato", con enti ecclesiastici, associazioni che si sono messi a disposizione e il grande ruolo delle famiglie che hanno messo a disposizione edifici e appartamenti oppure ospitato. Ricorda le tante iniziative e il decreto 41 che ha introdotto la formula di permesso di soggiorno ad hoc che prevede la possibilità di soggiornare per 3 mesi rinnovabili di volta in volta.

Sul concreto, da oltre una settimana i i bambini sotto i 10 anni, sono stati inseriti nei percorsi formativi scolastici; dalle Elementari all'Infanzia.

In questo Consiglio grande e generale arriva in prima lettura un progetto tecnico di assestamento di bilancio che darà la possibilità di correggere e intervenire sul alcuni capitoli del bilancio per rendere più fluida la disponibilità delle risorse da destinare al progetto.

Poi tocca al team femminile spiegare come i bambini siano al centro dell'attenzione sammarinese. Dalla scuola alla sanità. "Abbiamo disponibilità nelle strutture scolastiche - aggiunge il segretario Esteri - non dovremmo incontrare difficoltà nella formazione di classi ad hoc. I mesi estivi consentiranno un miglior approccio con la lingua. Nel rispondere alle domande dei colleghi in sala, si scopre come la le richieste di ultime settimane, fatte da chi scappa dalla guerra, siano di poter studiare e lavorare. E dal Begni arriva un aiuto in più, soprattutto per scoprire situazioni nascoste; l'ucraina che collabora con gli Esteri per far emergere situazioni nascoste coperte dalla barriera linguistica.

