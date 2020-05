Emesso il decreto 93: il testo definitivo del Dl 68, come modificato in Consiglio

I Capitani Reggenti hanno promulgato il testo definitivo del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68 così come è stato modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale. Sono le misure in vigore dall'inizio del mese, nella cosiddetta fase 2, con un allentamento delle restrizioni vista la situazione in Repubblica. Il Decreto n.93 in pratica scadrà alla mezzanotte del 31 maggio, in attesa delle nuove decisioni del Governo prese sulla base dell'evolvere dell'epidemia.

