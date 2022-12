Energia, Europa, aeroporto: al Begni l'incontro tra Segretario Beccari e Senatore Dreosto

Ricevuto a a Palazzo Begni Marco Dreosto, membro della Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica italiana. L'incontro con il Segretario agli Esteri Luca Beccari avviene dopo il recente insediamento del parlamento italiano e rinsalda le relazioni tra Stato italiano e Repubblica di San Marino anche attraverso i rapporti parlamentari. “Un segnale importante - ha detto il Senatore Dreosto - in vista di tavoli di lavoro che dovranno essere avviati d'ora in poi affinché San Marino possa avere relazioni non solo con lo Stato italiano ma anche a livello europeo, con il nuovo accordo di Associazione in divenire”.

Nell’ambito dell’articolato colloquio, sono stati ripercorsi i passi salienti del rapporto bilaterale vigente, con particolare riferimento alle tappe intervenute nel percorso di trasparenza e di adeguamento ai parametri internazionali in materia economica, sociale e finanziaria. Dal Senatore Dreosto sono intervenute parole di apprezzamento sul percorso in atto per un rafforzamento delle relazioni bilaterali e per il processo di maggiore integrazione europea, anche alla luce del suo precedente incarico di Europarlamentare. In merito alla questione frontalieri, sulla quale proprio la Lega a San Marino aveva preso un impegno preciso durante la campagna elettorale, il senatore ha aggiunto ”ci sono opportunità reciproche, tra i due Stati; in questo senso il parlamenti dovranno pensare strategie di tipo economico e finanziario per agevolare i lavoratori che hanno trovato opportunità professionali o in Italia o a San Marino".

Il Segretario Beccari ha parlato di rapporti tra Stati che non riguardano solo i rispettivi esecutivi ma che passano attraverso il parlamento e, ricordando anche la recente telefonata con il vicepremier Tajani, ha ribadito l'esigenza di lavorare a progettualità comuni che potranno coinvolgere i rispettivi parlamenti, “in primis sul tema principale di questi mesi, energia e prezzi, ma sono tante le opportunità anche in ambito turistico e culturale". Senza dimenticare l'aeroporto internazionale Rimini San Marino, le cui potenzialità stanno tornando al centro dell'interesse. Ribadito dal Segretario il valore della collaborazione istituzionale e fra Parlamenti, ritenuta fondamentale per la celere risoluzione delle numerose questioni afferenti il rapporto italo- sammarinese.

Nel video l'intervista al Senatore Marco Dreosto e al Segretario agli Esteri Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: